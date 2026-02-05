< sekcia Regióny
Z košickej jedálne pre seniorov ukradli stravné lístky
Prevádzkovateľ Jedálne Vojvodská Marek Mruz upozorňuje verejnosť na výskyt neplatných stravných lístkov.
Autor TASR
Košice 5. februára (TASR) - V jedálni na Vojvodskej ulici v Košiciach, ktorá poskytuje stravu pre seniorov, došlo k vlámaniu a odcudzeniu stravných lístkov. Informoval o tom prevádzkovateľ zariadenia s upozornením, že tieto stravné lístky sa následne dostali do obehu. Ide však o neplatné lístky, ktoré nie je možné použiť na objednanie ani výdaj stravy. Prípad vyšetruje polícia, ktorá začala trestné stíhanie vo veci trestného činu krádeže.
K vlámaniu došlo 23. januára. „Škoda bola predbežne vyčíslená na 3000 eur. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nie je možné poskytnúť viac informácií,“ uviedla pre TASR košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová.
Prevádzkovateľ Jedálne Vojvodská Marek Mruz upozorňuje verejnosť na výskyt neplatných stravných lístkov. Cieľom je najmä ochrana seniorov, ktorí patria medzi najčastejších a zároveň najzraniteľnejších stravníkov jedálne. „Pre mnohých našich stravníkov je papierový lístok najjednoduchšou a najzrozumiteľnejšou formou objednávky. Uvedomujeme si, že ide o zraniteľnú skupinu, preto je našou povinnosťou tento systém chrániť a zároveň urobiť všetko pre to, aby sme odhalili páchateľov a zachytili odcudzené lístky skôr, než spôsobia škodu,“ informoval Mruz.
Jedáleň podľa neho úzko spolupracuje s Policajným zborom na objasnení prípadu a minimalizácii rizika ďalšieho zneužitia. Zároveň vyzýva verejnosť na obozretnosť a spoluprácu, v prípade ponuky podozrivých stravných lístkov je potrebné kontaktovať políciu alebo priamo zariadenie. O tom, o aké série neplatných stravných lístkov ide, už zariadenie informovalo aj príslušné mestské časti.
