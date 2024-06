Z košickej stanice vyrazí do Levoče retrovlak

Košice 1. júna (TASR) - Z hlavnej železničnej stanice v Košiciach vyrazí v sobotu o 8.25 h retrovlak do Levoče. Klub historických koľajových vozidiel a občianske združenie (OZ) Detská železnica Košice chcú nostalgickým výletom počas Medzinárodného dňa detí potešiť deti a pripomenúť si 130. výročie postavenia trate Spišská Nová Ves - Levoča. Po náročnej oprave verejnosti predstavia aj diesel-elektrický rušeň známy pod menom "Čmeliak". TASR o tom z OZ uviedla Zuzana Lehotská.



Mimoriadny retrovlak bude zložený z populárnych červených "Hurvínkov" - osobných motorových vozov radu M 131. Takzvaný Čmeliak ich potiahne do stanice Spišská Nová Ves. Lokomotíva radu 770 patrí podľa jej slov medzi najsilnejšie, najspoľahlivejšie a najvyrábanejšie rušne ČKD Praha, ktoré už na tratiach bežne nevidieť.



Riaditeľ Detskej železnice Košice Ľubomír Lehotský pripomenul, že trať Spišská Nová Ves – Levoča už od roku 2003 neslúži osobnej doprave. Výnimkou sú dva júlové dni počas konania Mariánskej púte. Aj preto dnes podľa neho patria osobné vlaky na tejto historickej železnici k rarite. "Naposledy naše združenie zavítalo do Levoče vlakom v roku 2019," dodal.



Mladá generácia môže aj vďaka historickým motorovým vozom zažiť, ako sa kedysi cestovalo a posedieť si na drevených laviciach vo vlaku. Súčasťou výletu bude okrem zážitkovej jazdy aj komentovaná prehliadka Levoče, návšteva historickej radnice, veže Baziliky sv. Jakuba či Múzea špeciálneho školstva.



Retrovlak vyrazí z Levoče späť do Košíc po 16.00 h.