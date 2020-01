Z košickej zoo prepravili dve odchované antilopy do Indonézie

Košice 25. januára (TASR) – Dve antilopy, ktoré úspešne odchovali v košickej zoologickej záhrade, obohatia genofond zvierat v zoo v indonézskom meste Batu. Do ázijskej krajiny ich prepravili letecky v piatok (24. 1.). Ide o poldruharočného samca pakoňa modrého a samicu byvolca bieločelého, ktorá na svet prišla v košických Kavečanoch v máji minulého roka.



Lietadlo s antilopami, ktoré štartovalo z Prahy, pristálo v piatok v indonézskom hlavnom meste Jakarta. "Zoologická záhrada Košice má za sebou najnáročnejší transport zvierat vo svojej histórii. Cesta lietadlom trvala 13 hodín čistého času s jedným medzipristátím. Špeciálna debna s pakoňom vážila 320 kilogramov, druhá s byvolcom mala tretinovú hmotnosť," priblížila pre TASR Eva Malešová z košickej zoo. Z Jakarty nasledovala ďalšia 17-hodinová cesta do zoo v Batu, ktoré sa nachádza 750 kilometrov východne.



Ďaleká cesta sa pritom začala presunom z Košíc na pražské letisko. Chovatelia podľa Malešovej pribalili zvieratám vodu a krmivo – granuly a seno. "V Jakarte prevzali zvieratá veterinár a zoológ, ktorí potvrdili, že sú v dobrom stave," dodala Malešová.



Pripomenula ďalej, že transport do tretích krajín v rámci takejto spolupráce býva zložitý. Rokovania sa začali vlani na jeseň a z dôvodu náročnosti vybavovania potrebných povolení sa transport uskutočnil až teraz. Okrem pôvodu zvierat je v takom prípade veľmi dôležitý veterinárny certifikát, ktorý tiež preukazuje, že zviera je v dobrom zdravotnom stave a nevykazuje príznaky žiadneho infekčného ochorenia. Transport financoval indonézsky partner.



V košickej zoo chovajú úspešne dve skupiny pakoňov a jednu skupinu byvolcov.