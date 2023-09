Z Kozelníku odišiel obchod, samospráva ho kúpila a chce v ňom úrad

Kozelník 27. septembra (TASR) - Obec Kozelník v okrese Banská Štiavnica odkúpila od obchodnej spoločnosti predajňu, v ktorej sa ešte začiatkom tohto roku predávali potraviny. Obchod sa v marci rozhodol pre nerentabilnosť z obce odísť a obecná budova, v ktorej bol aj kultúrny dom, tak ostala opustená.



"Obec sa od začiatku snažila objekt získať. Už len preto, že mnohí naši obyvatelia sa na jeho výstavbe začiatkom 80. rokov uplynulého storočia sami podieľali," povedala TASR starostka Soňa Pallayová. Nakoniec k tomu došlo po viacerých rokovaniach a šiestich mesiacoch od ukončenia predaja. Obec na to vynaložila 45.000 eur.



"Náš plán je presťahovať do objektu malý obecný úrad, ktorý stojí oproti. V zvyšnej časti budovy by sme chceli zriadiť komunitné centrum, ktoré by zastrešovalo všetky aktivity obce," priblížila starostka proces. "Bude to lepšie najmä z dôvodu úspornosti energií," dodala.



Podľa Pallayovej by už budova potrebovala väčšiu rekonštrukciu, treba objekt v prvom rade zatepliť, obnoviť strechu a zrealizovať rekonštrukčné práce v interiéri, všetko závisí od financií. "Najbližší rok bude objekt ešte prázdny," doplnila starostka.



Kozelník bol dlhé roky známy tým, že pre jeho polohu medzi dvomi kopcami sa mu ako jednej z mála obcí na Slovensku nedostávalo mobilného signálu. Jeden z operátorov tam až v roku 2015, po petícii občanov, nainštaloval anténny zosilňovač, ktorý umožnil aspoň sčasti vykryť signálom toto skryté miesto. Druhý operátor podľa starostky nedávno sľúbil, že tento rok ešte vylepší optické pripojenie na sieť.