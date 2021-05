Z krádeže štyroch bicyklov obvinila dvoch mužov

Bratislava 7. mája (TASR) - Polícia obvinila dvoch Bratislavčanov, 36-ročného Mariána H. a 54-ročného Jozefa V., z krádeže bicyklov z pivnice bytovky. Spôsobili tak škodu vo výška 1400 eur. Informovala o tom polícia Bratislavského kraja na sociálnej sieti.



Muži sa mali v pondelok (3. 5.) v nočných hodinách spoločne vlámať do pivničných priestorov bytovky v bratislavskom Ružinove. "Následne po vstupe do priestorov mali pomocou skrutkovača prekonať zámky umiestnené na dvoch pivničných kobkách a následne odtiaľ odcudziť štyri bicykle spolu s ďalším cyklistickým príslušenstvom," priblížili policajti. Dodali, že tri z nich sa im už podarilo zaistiť. V najbližších dňoch budú odovzdané majiteľom.



Obaja obvinení už boli v predchádzajúcich 24 mesiacoch za obdobný trestný čin potrestaní. V prípade preukázania viny im podľa polície hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.



Policajti radia, aby vchodové dvere do bytoviek neboli otvorené a zároveň, aby obyvatelia bytovky neotvárali ľuďom, ktorých nepoznajú. Riadne uzamknuté by mali byť aj dvere do pivničných priestorov a pivníc.



"Je potrené zvážiť aj, aké cenné veci v pivnici odkladáme, zvlášť, ak máme tradičné bytovkové pivnice z obyčajných drevených latiek, ktoré sú uzamknuté len pomocou visiaceho zámku. Takéto zabezpečenie nepredstavuje pre zlodeja žiadny problém a je ľahko prekonateľné," poznamenali policajti.



Odporúčajú tiež myslieť na zvýšenie zabezpečenia pivníc, nielen vstupných dverí do vlastného bytu a poradiť sa s odborníkmi o vhodných možnostiach zabezpečenia. Za zváženie podľa polície stojí aj nainštalovanie bezpečnostných kamier pri vchodových dverách a na chodbách. "V minulosti sa na základe záberov z kamier podarilo polícii páchateľov podobných krádeží vypátrať," podotkli policajti.