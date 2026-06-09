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Z. Krajčovičová predstavila plán na zníženie dopravného zaťaženia
Okrem Krajčovičovej ohlásil záujem opätovne získať mandát aj súčasný šéf BSK Juraj Droba.
Autor TASR
Bratislava 9. júna (TASR) - Rozšíriť možnosti verejnej dopravy a pomôcť znížiť dopravné zaťaženie v Bratislavskom kraji je cieľom projektu Dunajskej vodnej električky. V rovine návrhu ho v utorok predstavila kandidátka na post predsedníčky Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Zuzana Krajčovičová (Právo na pravdu).
„Dunaj nie je hranica. Je to prirodzená dopravná os Bratislavy. Chceme, aby sa stal súčasťou riešenia dopravných problémov kraja a zároveň symbolom modernej mobility 21. storočia,“ vyhlásila Zuzana Krajčovičová.
Spresnila, že projekt ráta s vytvorením dvoch liniek. Na západe by spojila centrum Bratislavy s Devínom a Hainburgom. Na východe by viedla cez Čunovo, Hamuliakovo a Kyselicu až do Gabčíkova. Projekt by sa mal zároveň zaradiť aj do Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK). Dunajská vodná električka ráta s nasadením moderných plne elektrických katamaránov s nulovými priamymi emisiami.
„Projekt využíva existujúcu prírodnú dopravnú infraštruktúru bez potreby výstavby nových ciest, mostov alebo zásahov do chránených území. Spája ekologické riešenia, ekonomickú efektívnosť a vyšší komfort cestovania,“ zdôraznila kandidátka na šéfku krajskej samosprávy.
Podľa návrhu by významná časť investície mohla byť financovaná z európskych fondov určených na podporu ekologickej a udržateľnej dopravy. Spresniť projekt by mala detailná štúdia uskutočniteľnosti a vytvorenie spoločnej pracovnej skupiny BSK, hlavného mesta SR Bratislavy a Ministerstva dopravy (MD) SR. Oboje by Krajčovičová iniciovala v prípade získania mandátu.
Okrem Krajčovičovej ohlásil záujem opätovne získať mandát aj súčasný šéf BSK Juraj Droba, v jesenných voľbách sa bude o hlasy voličov uchádzať ako kandidát štvorkoalície Team Bratislava, PS, SaS a Demokrati.
„Dunaj nie je hranica. Je to prirodzená dopravná os Bratislavy. Chceme, aby sa stal súčasťou riešenia dopravných problémov kraja a zároveň symbolom modernej mobility 21. storočia,“ vyhlásila Zuzana Krajčovičová.
Spresnila, že projekt ráta s vytvorením dvoch liniek. Na západe by spojila centrum Bratislavy s Devínom a Hainburgom. Na východe by viedla cez Čunovo, Hamuliakovo a Kyselicu až do Gabčíkova. Projekt by sa mal zároveň zaradiť aj do Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK). Dunajská vodná električka ráta s nasadením moderných plne elektrických katamaránov s nulovými priamymi emisiami.
„Projekt využíva existujúcu prírodnú dopravnú infraštruktúru bez potreby výstavby nových ciest, mostov alebo zásahov do chránených území. Spája ekologické riešenia, ekonomickú efektívnosť a vyšší komfort cestovania,“ zdôraznila kandidátka na šéfku krajskej samosprávy.
Podľa návrhu by významná časť investície mohla byť financovaná z európskych fondov určených na podporu ekologickej a udržateľnej dopravy. Spresniť projekt by mala detailná štúdia uskutočniteľnosti a vytvorenie spoločnej pracovnej skupiny BSK, hlavného mesta SR Bratislavy a Ministerstva dopravy (MD) SR. Oboje by Krajčovičová iniciovala v prípade získania mandátu.
Okrem Krajčovičovej ohlásil záujem opätovne získať mandát aj súčasný šéf BSK Juraj Droba, v jesenných voľbách sa bude o hlasy voličov uchádzať ako kandidát štvorkoalície Team Bratislava, PS, SaS a Demokrati.