Z Krupiny do Kráľoviec-Krnišova: Cyklistov neodradilo ani počasie

Na snímke cyklista počas sneženia. Foto: TASR/Pavol Zachar

Autor TASR
Krupina 31. decembra (TASR) - Ani bohatá snehová nádielka a veterné počasie neodradili skalných nadšencov cyklistiky z Krupiny a okolia, aby sa v posledný tohtoročný deň zišli na 31. ročníku Silvestrovskej cyklojazdy. Jej trasa viedla z Krupiny do obce Kráľovce-Krnišov.

„Trochu nás prekvapilo počasie, neočakávali sme až takú snehovú metelicu,“ uviedol za organizátorov Marián Repiský. Pravé zimné počasie však podľa jeho slov nezažili účastníci podujatia prvýkrát, mnohí z nich si zaspomínali, že v minulosti bolo snehu ešte viac. „Spomínali, že kedysi bolo aj po kolená snehu, rozbehli sa, nevedeli zabrzdiť a spadli do metrového záveja snehu,“ uviedol s tým, že podujatie sa však vždy koná za každého počasia.

Trasa cyklojazdy, ktorá viedla po asfaltových cestách, bola pokrytá kašovitým snehom, no vďaka zimnej údržbe bola zjazdná a nebola podľa jeho slov až natoľko náročná, aj keď sa šmýkalo. Práve počasie totiž odradilo niekoľko vopred prihlásených účastníkov a na poslednú tohtoročnú cyklojazdu nakoniec prišlo menej záujemcov, ako organizátori očakávali.

Cyklisti sa vydali o 10.00 h zo Svätotrojičného námestia v Krupine na 33 kilometrov dlhú trasu, ktorá viedla cez Devičie až do obce Kráľovce-Krnišov. Tam na účastníkov čakala silvestrovská kapustnica, ktorú si podľa Repiského vďaka komornejšiemu počtu účastníkov vychutnali v družnom rozhovore. Zaujímavosťou je, že najstarší účastník podujatia mal 76 rokov.
