Z Kuchajdy vylovili pneumatiky, kuchynské nádoby i mikrovlnku

Bratislava 4. mája (TASR) – Pneumatiky, kuchynské nádoby, ale aj mikrovlnku či množstvo nebezpečných odtrhnutých rybárskych vlascov a háčikov vytiahli potápači pri čistení prírodného kúpaliska Kuchajda v bratislavskom Novom Meste. Po uvoľnení niektorých opatrení v súvislosti s novým koronavírusom je totiž Kuchajda opäť pre verejnosť prístupná, návštevníci však musia dodržiavať viaceré nariadenia.



"Pracovníci oddelenia životného prostredia mestskej časti a EKO-podniku VPS v spolupráci s dodávateľskou organizáciou Octopus urobili maximum, aby po opätovnom sprístupnení verejnosti boli priestory prírodného areálu čisté a bezpečné," informuje mestská časť na svojej webovej stránke.



Pri povrchovom čistení vyzbierali predovšetkým plastové poháre a fľaše, sklenené poháre či drevené obloženie z rozpadajúcej sa reštaurácie. Na dne jazera sa odpad nachádzal najmä pod mólom a v jeho okolí. Nebezpečného, najmä kovového a často aj ulitníkmi pokrytého odpadu, vytiahli potápači z vody v objeme približne jedného metra kubického.



"Išlo o kovové armatúry, kuchynské nádoby, pneumatiky z auta, sklenené fľaše, igelitové vrecká, dokonca i mikrovlnnú rúru. Podobnú mikrovlnku sme našli a odstránili už v minulom roku. Zdá sa, že majiteľ zrušeného bufetu pri jeho likvidácii všetko nahádzal do jazera," skonštatoval Tomáš Rácz zo spolku Octopus s tým, že z plážovej časti areálu odstránili aj množstvo sklenených obalov.



Potápači vytiahli z vody aj niekoľko uhynutých rýb, bol to však úhyn v prirodzenej miere. Vážnym problémom podľa nich je však množstvo odtrhnutých rybárskych vlascov a háčikov. Ide o drobný a nenápadný materiál, ktorý napriek veľkej snahe nie je možné vyčistiť úplne, a o to je nebezpečnejší.



Nové Mesto opätovne sprístupnilo prírodný areál Kuchajda 1. mája. Spolu s Kuchajdou otvorila mestská časť aj voľnočasový priestor na šport, rekreáciu a oddych Jama. Oba areály zatvorila samospráva v rámci preventívnych opatrení v polovici marca.