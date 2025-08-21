Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 21. august 2025Meniny má Jana
< sekcia Regióny

Z lode na Dunaji unikala do rieky nafta

.
Na snímke odstavená loď, z ktorej unikala nafta. Foto: FB Hasičský a záchranný zbor

Hasiči priblížili, že škvrna na vodnej hladine dosahovala približne 650 metrov a ďalej sa rozširovala.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 21. augusta (TASR) - Do rieky Dunaj pri Čilistove v okrese Dunajská Streda v stredu (20. 8.) podvečer unikla nafta z odstavenej lode. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).

Hasiči priblížili, že škvrna na vodnej hladine dosahovala približne 650 metrov a ďalej sa rozširovala. „Po príchode na miesto udalosti zasahujúci príslušníci okamžite nasadili sorpčné hady, aby zabránili ďalšiemu šíreniu látky. Následne pristúpili k neutralizácii ropnej škvrny,“ opísali zásah. Dodali, že miesto úniku, ktoré vzniklo v dôsledku technickej poruchy, bolo provizórne utesnené pomocou dostupných technických prostriedkov. Dekontaminačné práce pokračovali v strojovni a ďalších priestoroch lode.

„V súčasnosti už z plavidla nedochádza k ďalšiemu úniku ropných látok. Sorpčné hady však preventívne naďalej zostávajú rozmiestnené na vodnej hladine,“ dodal HaZZ.
.

Neprehliadnite

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb

Hokejistom roka sa stal Slafkovský, najlepším trénerom Bartovič

Spúšťajú monitoring početnosti medveďa hnedého na území Slovenska

VIDEO: TRAGÉDIA V BRATISLAVE: Pri požiari bytu zomreli dve deti