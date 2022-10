Z mestského trhoviska v Trnave je už parkovisko

Trnava 18. októbra (TASR) – Plocha pri zimnom štadióne v Trnave, ktorá desaťročia slúžila ako mestské trhovisko, sa zmenila na parkovaciu plochu. Aktuálne má k dispozícii 56 parkovacích miest z celkových viac ako 80 zamýšľaných. Rodičia, ktorí vozia deti do školy na Spartakovskú ulicu, majú na ňom zvýhodnené státie. Informovala o tom hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.



Parkovisko je súčasťou rezidentskej zóny B, ktorá je spoplatnená od pondelka do piatka od 8.00 do 18.00 h, večery a víkendy sú zadarmo. Obyvatelia už spustených rezidentských zón v Trnave parkujú na všetkých parkoviskách typu B bezplatne. "Nový režim na tomto parkovisku je výhodnejší pre rodičov, ktorí vozia deti do blízkej základnej či materskej školy. Do 8.00 h je na tomto mieste parkovanie bezplatné, medzi 14.00 a 15.30 h tam môžu zadarmo parkovať 15 minút, kým vyzdvihnú deti zo školských zariadení," doplnila hovorkyňa.



V nasledovnej fáze mesto odstráni už nepotrebné plotové konštrukcie, zjednotí plochy a lokálne vymení povrchy. Na voľné plochy vysadia stromy. Napokon sa pripraví elektrifikácia na neskoršiu inštaláciu nabíjacích staníc pre elektromobily.