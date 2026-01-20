Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Z MIESTA NEHODY UŠLA: Polícia obvinila 28-ročnú ženu

Výsledok u nej vykonanej dychovej skúšky presiahol 2,8 promile.

Autor TASR
Sabinov 20. januára (TASR) - Polícia obvinila 28-ročnú Sabinovčanku, ktorá ušla z miesta nehody a neskôr nafúkala takmer tri promile. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že obvinená viedla osobné vozidlo po Prešovskej ulici v Sabinove v nedeľu (18. 1.) popoludní a počas jazdy poškodila iné vozidlo.

„Z miesta nehody ušla. Policajná hliadka vozidlo aj vodičku vypátrala a žena bola podrobená kontrole. Výsledok u nej vykonanej dychovej skúšky presiahol 2,8 promile,“ uviedla Ligdayová s tým, že nezodpovednú šoférku obmedzili na osobnej slobode a skončila v cele policajného zaistenia. Sabinovčanka v súčasnosti čelí obvineniu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
