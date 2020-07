Z najdlhšieho úseku Vážskej cyklomagistrály je dokončená polovica

Trenčín 27. júla (TASR) – Z najdlhšieho úseku Vážskej cyklomagistrály spájajúcej Trenčín s Novým Mestom nad Váhom je dokončená už viac ako polovica. Celý úsek by mal slúžiť cyklistom na jar budúceho roka.



Ako informoval predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška, podľa zmluvy bola dĺžka stavebných prác stanovená na 210 dní, spolu so zimnou odstávkou majú byť práce hotové do konca marca budúceho roka.



„Zhotoviteľ je v predstihu viac ako jeden mesiac, ale, samozrejme, uvidíme, aké bude jesenné počasie. Verím však, že cyklotrasu sa nám podarí otvoriť na jar budúceho roka pred novou sezónou,“ povedal Baška.



Náklady na výstavbu cyklotrasy sú 4,2 milióna eur, TSK na ňu získal financie z Integrovaného regionálneho operačného programu. Cyklotrasa bude široká tri metre a jej súčasťou budú aj tri odpočívadlá.



„Konštrukcia vozovky je budovaná na stredne ťažké zaťaženie, skladá sa zo štrkodrvy, cementobetónovej stabilizácie a dvoch vrstiev asfaltu. Jej výhodou je aj to, že sa napája na jestvujúce cyklotrasy v Trenčíne a tiež na už vybudovaný úsek medzi Novým Mestom nad Váhom a Hornou Stredou,“ doplnil hlavný stavbyvedúci Anton Boc.