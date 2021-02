Z nebezpečného terénu v Malej Fatre zachraňovali dvojicu turistov

Kraľovany 22. februára (TASR) – Dvojicu slovenských turistov zachraňovalo v noci z nedele (21. 2.) na pondelok v Malej Fatre sedem horských záchranárov. Žena a muž uviazli v neschodnom a nebezpečnom teréne. Horská záchranná služba (HZS) o tom informovala na oficiálnej webovej stránke.



Turisti sa podľa oznámenia mali nachádzať približne 150 metrov severne od modro značeného turistického chodníka nad Šútovským vodopádom. Z tohto miesta sa podľa oznamovateľky nedalo pokračovať, nadol bol strmý zráz a pri pohybe v hlbokom snehu smerom hore sa sneh s nimi zosúval. Turisti poskytli horským záchranárom GPS súradnice, na základe ktorých ich odišli hľadať do terénu.



V tme a sťažených podmienkach vzhľadom na vysoké lavínové nebezpečenstvo prišli horskí záchranári na miesto podľa zadaných GPS súradníc, no dvojicu nenašli. Turistom sa nedalo spätne dovolať. Záchranári sa preto rozdelili na dve skupiny a začali prehľadávať rozsiahlejšiu oblasť a žľaby spadajúce do Šútovskej doliny. "Napokon sa na základe svetelnej signalizácie podarilo zablúdenú a uviaznutú dvojicu nájsť v lokalite Tesnô," uviedli horskí záchranári.







Po nájdení zistili zdravotný stav dvojice, podali jej teplé tekutiny a zateplili ju. Keďže turisti neboli zranení, postupovali ďalej so záchranármi. V ich sprievode prišli k autu HZS v Šútovskej doline, ktorým ich transportovali do Kraľovian. Pátracia akcia sa skončila po polnoci.



HZS upozorňuje turistov, aby sa nepohybovali v teréne mimo turistického značenia, v neznámom teréne, bez výstroja, výzbroje a bez akejkoľvek znalosti lavínovej problematiky. Odporúča túru prispôsobiť svojim schopnostiam, možnostiam a aktuálnym podmienkam.