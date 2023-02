Lekár z košickej nemocnice sa mal vyhrážať nadriadenej, obvinili ho

Košice 21. februára (TASR) – Z prečinu nebezpečného vyhrážania obvinila polícia 37-ročného lekára, ktorý pracovne pôsobí v košickej univerzitnej nemocnici a na lekárskej fakulte. Vyhrážky mali smerovať voči jeho nadriadenej. Vyplýva to z informácií, ktoré pre TASR uviedla košická krajská prokuratúra. Na prípad upozornil denník Korzár.



Okresný súd Košice II minulý týždeň vyhovel návrhu prokurátora na vzatie obvineného do väzby. "Obvinenému MUDr. Š. S., PhD. bolo dňa 14. februára vznesené obvinenie pre prečin nebezpečného vyhrážania," potvrdila v utorok pre TASR hovorkyňa Krajskej prokuratúry (KP) v Košiciach Jarmila Janová. Muž sa mal vyhrážať zabitím svojej nadriadenej prostredníctvom SMS správ, ktoré 10. februára zaslal svojej kolegyni. V čase skutku bol pritom držiteľom strelných zbraní.



Podľa polície vyhrážky u osoby, voči ktorej smerovali, vzbudili strach a obavy o jej zdravie, ale aj o život a zdravie jej rodiny. Podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby poukazovalo na závažnosť a charakter trestnej činnosti. Sudkyňa pre prípravné konanie rozhodla o jeho väzbe 16. februára.



"Z doteraz zistených skutočností vyplynula potreba vyšetrenia jeho duševného stavu, preto bolo potrebné minimálne do vykonania znaleckého skúmania preventívne zabezpečiť, aby sa obvinený nedopustil závažného protiprávneho konania voči poškodenej a svojmu okoliu," informovala Janová.



Hovorkyňa košickej Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) Monika Krišková pre TASR uviedla, že nemocnica aktuálne nemá od orgánov činných v trestnom konaní žiadne informácie k tomuto prípadu. "Univerzitná nemocnica L. Pasteura bude plne súčinná pri riešení prípadov, ktorými sa zaoberajú orgány činné v trestnom konaní," reagovala.



Ani vedenie Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach zatiaľ nedostalo od polície informáciu o trestnom stíhaní pracovníka. "Počkáme na výsledky vyšetrovania a následne budeme konať v zmysle platných právnych predpisov a nášho etického kódexu," uviedla hovorkyňa fakulty Jaroslava Oravcová. Vedenie školy v minulosti podľa nej nedisponovalo žiadnymi sťažnosťami zo strany kolegov ani študentov na správanie zamestnanca. "Na základe informácií dostupných z tlače sa môžeme domnievať, že ide o osobný spor nadriadeného a podriadeného pracovníka, ktorý nijako nesúvisí s lekárskou fakultou," dodala.