Z nemocnice prepustili turistu, ktorého napadol medveď

Tvrdošín 7. augusta (TASR) - Turistu v Bobroveckej doline v okrese Tvrdošín napadol v stredu medveď. Potvrdila to žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková. Ubezpečila, že bol vyrozumený aj zásahový tím pre medveďa hnedého, ktorý na mieste robí ďalšie opatrenia.



"Po príchode policajnej hliadky na miesto bolo zistené, že medveď napadol 62-ročného muža na turistickom chodníku v Bobroveckej doline. So zranením dolnej a hornej končatiny ho previezli do nemocnice, ošetrili a prepustili do domáceho liečenia," konkretizovala hovorkyňa.



Polícia poskytla zásahovému tímu súčinnosť pri pátraní po medveďovi, ktorého sa nepodarilo nájsť. "Žiadame ľudí o zvýšenú opatrnosť pri pohybe v prírode," dodala Kocková.