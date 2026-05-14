Z nevyužívanej terénnej stanice v Zádielskej tiesňave bude nová útulňa
Autor TASR
Zádiel 14. mája (TASR) - V Zádielskej tiesňave v Slovenskom krase v súčasnosti rekonštruujú bývalú terénnu stanicu. V objekte po obnove vznikne turistická útulňa i terénne pracovisko ochranárov. Na svojej webovej stránke o tom informovala Správa Národného parku Slovenský kras.
Dlhodobo nevyužívaná terénna stanica sa nachádza na konci Zádielskej tiesňavy, ktorá patrí k najnavštevovanejším lokalitám Slovenského krasu. Objekt po rekonštrukcii ponúkne turistom jednoduché, no funkčné zázemie na prespanie.
„V lokalite, kde doteraz chýbala možnosť oddychu či prenocovania, tak vznikne priestor, ktorý prirodzene zapadne do prostredia a zároveň pomôže lepšie usmerniť pohyb turistov,“ uviedol národný park.
Bývalá terénna stanica má po prestavbe slúžiť aj pre potreby samotných ochranárov. „Okrem útulne pre turistov bude stanica využívaná ako terénne pracovisko pre zamestnancov Správy Národného parku Slovenský kras, zázemie pre enviroaktivity a vzdelávanie verejnosti, ako aj základňa pre stráž prírody pri monitorovaní územia,“ priblížil národný park.
Rekonštrukcia terénnej stanice v Zádielskej tiesňave je realizovaná v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce zameraného na podporu udržateľného cestovného ruchu a posilňovanie biodiverzity v chránených územiach. Program do slovenských národných parkov prinesie investície za vyše 22 miliónov eur.
