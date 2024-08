Z niekdajšieho kina má v Leopoldove vzniknúť kultúrne centrum

Leopoldov 1. augusta (TASR) - Mesto Leopoldov v okrese Hlohovec opätovne vyhlásilo verejnú súťaž na rekonštrukciu niekdajšieho kina Osveta, z ktorého má vzniknúť kultúrne centrum. Do pôvodnej súťaže sa neprihlásil dostatočný počet uchádzačov. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



"Zámerom verejného obstarávateľa je rekonštrukcia budovy bývalého kina Osveta na kultúrne centrum. Okrem samotnej sály na prvom nadzemnom podlaží, koncipovanej ako multifunkčná, budú na druhom nadzemnom podlaží situované klubové priestory so zázemím," uvádza sa vo výzve na predkladanie ponúk. V podzemnom podlaží má byť umiestnená prenajímateľná plocha.



Ponuky možno predkladať do 19. augusta o 10.00 h. Kritériom je najnižšia cena. Predpokladaná hodnota rámcovej dohody je vyše 2,5 milióna eur bez DPH. Rekonštrukcia by mohla trvať do konca októbra 2025.



Mesto Leopoldov na svojom webe už skôr informovalo, že na rekonštrukciu získalo nenávratný finančný príspevok z plánu obnovy v hodnote takmer dvoch miliónov eur.