Z občianskeho rozpočtu Bratislavy pôjde najviac peňazí na túlavé mačky

Bratislava 10. januára (TASR) – Pitná fontána, výsadba stromov v Petržalke či zachytávanie dažďovej vody sú projekty, ktoré sa budú realizovať prostredníctvom tohtoročného občianskeho rozpočtu hlavného mesta. Kam poputuje 50.000 eur z rozpočtu, rozhodli Bratislavčania hlasovaním. Najviac peňazí - 25.154 eur pôjde na riešenie problému ferálnych mačiek. Na svojom webe o tom informuje bratislavská samospráva.



V priebehu novembra 2018 mali Bratislavčania možnosť hlasovať o vybraných projektoch z Burzy nápadov, ktoré by chceli realizovať z finančných prostriedkov mesta. "Do hlasovania pre rok 2019 bolo vzhľadom na možnosti ich realizovateľnosti, kompetencie a dostupné finančné prostriedky zaradených len šesť projektov," spresnil magistrát. Suma 50.000 eur vyčlenená pre občiansky rozpočet bola rozdelená na základe počtu hlasov, ktoré Bratislavčania odovzdali jednotlivému projektu.



V tomto roku sa tak má v oblasti životného prostredia z občianskeho rozpočtu realizovať projekt pitnej fontány v parku, ktorý získal 1538 eur, projekt riešenia problému ferálnych mačiek, na ktorý bolo vyčlenených 25.154 eur, na výsadbu stromov v Petržalke pôjde 5809 eur a na projekt zachytávania dažďovej vody 6977 eur.



V oblasti kultúry a športu bude sumou 1027 eur podporený kultúrno-vzdelávací projekt s Divadlom Malá scéna. V oblasti doprava a komunikácie pôjde 9495 eur na projekt Bez bariér za zdravím. "Víťazné projekty budú zapracované do návrhu rozpočtu hlavného mesta na rok 2019, o ktorom bude rozhodovať mestské zastupiteľstvo," uviedlo mesto.