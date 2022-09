Z oceliarní U.S. Steel Košice po dohode odchádza vyše 600 ľudí

Košice 28. septembra (TASR) – Z košických oceliarní U. S. Steel aktuálne odchádza po dohode so zamestnávateľom a s odstupným viac ako 600 pracovníkov. Podľa podniku ide o súčasť snahy o vyššiu efektívnosť, a tým aj o zvýšenie konkurencieschopnosti na trhu. TASR o tom informoval hovorca U.S. Steel Košice Ján Bača.



Opatrenia podľa oceliarní nie sú krátkodobými reakciami na zmeny na trhu s oceľou alebo na trhu s energiami, ale o dlhodobo plánované zlepšenia štruktúry nákladov dôležité pre nasledujúce roky.



"Do 30. septembra dokončujeme organizačný redizajn, ktorý štrukturálne zlepší konkurencieschopnosť nášho podnikania v náročnom oceliarskom priemysle. Nová štruktúra bude implementovaná v októbri a manažéri schválili odchod viac ako 600 ľuďom, ktorí sú súčasťou programu ponúkajúceho štedré odstupné, výrazne nad rámec požiadaviek v slovenskom zákonníku práce," uviedol Bača.



Podnik uvádza, že v rokoch 2019 až 2021 opustilo spoločnosť približne 2200 ľudí po podobných programoch, pričom im spoločnosť vyplatila celkovo takmer 50 miliónov eur. "Súčasné odstupné je založené na odpracovaných rokoch a tento rok to znamenalo v priemere na zamestnanca 32.000 eur. Toto má umožniť našim odchádzajúcim kolegom odísť do dôchodku skôr, alebo pomôcť im pri zmene profesie. Plánované zlepšenia v našej nákladovej štruktúre sú veľmi dôležité pre budúcnosť spoločnosti," konštatoval Bača.



Po najnovšom odchode stoviek zamestnancov v oceliarňach U. S. Steel klesne počet pracovníkov zhruba na 8300.