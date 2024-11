Z oddelenia, kde slúžil policajt obvinený zo zabitia,odchádza riaditeľ

Košice 22. novembra (TASR) - Riaditeľ obvodného oddelenia Policajného zboru (PZ) Košice Nad jazerom Štefan Balog, ktorý bol nadriadeným policajta obvineného zo zabitia zadržanej osoby, končí k 1. decembru vo funkcii na vlastnú žiadosť. TASR to potvrdila košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová. Na zmenu vo funkcii upozornil Denník N.



Ako uviedla Mésarová, doterajší riaditeľ obvodného oddelenia prechádza na inú funkciu v pôsobnosti Okresného riaditeľstva PZ v Košiciach.



Na oddelení v košickej časti Nad jazerom pôsobil policajt Marek Á., ktorý podľa obvinenia spôsobil osobe zaistenej pri trestnom čine viacpočetné zranenia. Muž po prevoze do nemocnice zraneniam na druhý deň podľahol. Policajt je obvinený z obzvlášť závažného zločinu zabitia a je stíhaný väzobne. Zo zločinu zneužitia právomoci verejného činiteľa je už obvinený aj druhý policajt z tohto oddelenia, ktorý bol s ním.



Podľa Denníka N Balog nastúpil do funkcie riaditeľa oddelenia len 1. novembra tohto roka.