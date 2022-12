Z odkaliska Poša odobrali ďalšie vzorky

Vranov nad Topľou 21. decembra (TASR) - Z odkaliska Poša odobrali v uplynulých dňoch prvýkrát vzorky priamo z jeho dna. Geologický prieskum environmentálnej záťaže zafinancoval Prešovský samosprávny kraj (PSK) z vlastného rozpočtu sumou 50.000 eur. Vzorky určia, čo všetko sa v odkalisku nachádza. TASR o tom informovala Lea Lehotská z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.



Vzorky sedimentov oprávnená firma odobrala z dna odkaliska, z vysušeného brehu odkaliska a z prepadovej veže. "Podarilo sa nám konečne odobrať vzorky aj zo samotného dna odkaliska, kde predpokladáme viaceré vrstvy nebezpečných látok. Výsledky geologického prieskumu a analýzy odobraných vzoriek jednej z najväčších environmentálnych záťaží by sme mali mať k dispozícii už na jar budúceho roka. Pevne verím, že nám to pomôže urýchliť proces odstránenia a sanácie odkaliska," uviedol predseda PSK Milan Majerský.



PSK podpísal v máji tohto roka memorandum o spolupráci s troma obcami vo Vranovskom okrese, ktoré sú najohrozenejšie touto environmentálnou záťažou. A to s obcou Nižný Hrabovec, Nižný Hrušov a Poša.



Všetky strany sa zaviazali, že sa budú spoločne zasadzovať za urýchlené odstránenie tejto environmentálnej záťaže a jej sanáciu. Prešovský kraj podporuje vyriešenie tohto ekologického problému od roku 2018, pritom odkalisko Poša nie je v jeho agende. Spolu so starostami obcí chce kraj vyvíjať tlak na štát aj na základe výsledkov odobratých vzoriek.