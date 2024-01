Z ohrádok odviezlo bratislavské OLO okolo 23.000 vianočných stromčekov

Bratislava 19. januára (TASR) - Bratislavská mestská firma Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) vyzbierala zo špeciálnych ohrádok za prvé zhruba dva týždne približne 23.000 stromčekov v celkovej váhe viac ako 130 ton. TASR o tom informovala Zuzana Balková z OLO. Opätovne však pripomína, že do ohrádok patria len stromčeky v prírodnom stave, teda odzdobené a nezabalené.



"Na knižnice či mulč sa premenia len tie stromčeky, ktoré do ohrádok odložíte bez plastových vriec, kvetináčov, papierových krabíc či vianočných ozdôb," skonštatovala Balková.



Následným materiálnym zhodnotením sa stromčeky premenia napríklad opäť na knižnice, ktoré poslúžia v centrách voľného času, základných umeleckých školách či rodinách s jedným rodičom. Zároveň sa však 300 odzdobených vianočných stromčekov premení na mulč. Ten zamedzuje rastu burín, podporuje tvorbu humusu a udržiava dostatočnú vlhkosť, čím znižuje potrebu zalievania.



Stane sa tak v sobotu (20. 1.) počas prvej Novoročnej mulčovačky v Bratislave. Záujemcovia si budú môcť odniesť mulč z ihličnanov, ktorý si môžu dať k svojim stromom, kríkom či záhonom. Zabúdať však netreba na to, že nie pre každú rastlinu je vhodný. Keďže tento mulč je "kyslý", je možné ho použiť k ihličnanom, okrasným drevinám, pre popínavé rastliny či trvalky, ktorým vyhovuje kyslé prostredie.



Sú to napríklad azalky, rododendrony, vresy, vresovce, hortenzie alebo čučoriedky, brusnice, ale aj veľká časť ihličnanov a iných prevažne stálozelených listnatých kríkov. Naopak, tento typ mulču sa neodporúča dať napríklad pre ovocné stromy a suchomilné trvalky ako levanduľa či okrasné trávy.



Mulč je možné, okrem nastielania pod okrasné alebo úžitkové rastliny, použiť aj ako organický materiál na vysypanie nespevnených chodníkov a cestičiek v záhradách. Predchádza zhutneniu pôdy a najmä vo vlhkom počasí tvorbe blata na záhradných chodníčkoch.