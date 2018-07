Z okresov Brezno a B. Bystrica sa viac ľudí vysťahovalo, než prišlo

Z celkovej štatistiky demografie Banskobystrického samosprávneho kraja za minulý rok vyplýva, že došlo k úbytku obyvateľstva v 12 z 13 okresoch kraja.

Banská Bystrica/Brezno 5. júla (TASR) – V Banskobystrickom okrese žilo podľa údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR ku koncu vlaňajšieho roka 110.931 obyvateľov. Viac ako polovicu tvorili ženy (58.016). Konštatovala to Eva Hajová z odboru informatiky, registrov a informačných služieb ŠÚ SR v Banskej Bystrici.



Podľa nej v sledovanom období počet živonarodených detí dosiahol číslo 1015 a zomretých osôb 1000. Do okresu sa prisťahovalo 1092 a vysťahovalo 1101 obyvateľov.



Aj v okrese Brezno žilo ku koncu roka 2017 viac žien než mužov. Z celkového počtu 61.959 obyvateľov ich bolo 31.848.



"Počet živonarodených detí v roku 2017 je 591 a zomretých 746. Prirodzený úbytok obyvateľstva predstavoval 155 osôb," uviedla Hajová.



Do okresu Brezno sa prisťahovalo 337 ľudí, no vysťahovalo sa z neho 521 obyvateľov.



"Celkový úbytok obyvateľov, či už prirodzený, alebo sťahovaním, je 339 osôb," dodala Hajová.



Z celkovej štatistiky demografie Banskobystrického samosprávneho kraja za minulý rok vyplýva, že došlo k úbytku obyvateľstva v 12 z 13 okresoch kraja. Ku koncu roka 2017 tam žilo 649.788 obyvateľov.



"Počet prisťahovaných vlani predstavoval 2449 ľudí, počet vysťahovaných 3439 obyvateľov," informovala Hajová.