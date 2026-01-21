< sekcia Regióny
Z opakovaných krádeží v košických prevádzkach obvinila 40-ročného muža
Podľa doteraz zistených skutočností mal obvinený navštíviť najmenej osem rôznych prevádzok, kde sa zameriaval najmä na finančnú hotovosť a hodnotné predmety.
Autor TASR
Košice 21. januára (TASR) - V prípade opakovaných krádeží, ku ktorým dochádzalo v uplynulých mesiacoch na území mesta Košice, polícia obvinila 40-ročného muža. Košičan sa mal trestnej činnosti dopúšťať v období od septembra 2024 do januára 2025. Informovala o tom košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová.
Na základe dôkaznej situácie, ako aj toho, že muž bol v predchádzajúcich 24 mesiacoch odsúdený, vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície vzniesol voči mužovi obvinenie pre pokračovací prečin krádeže v súbehu s prečinom poškodzovania cudzej veci. Zároveň bol spracovaný a podaný návrh na podanie obžaloby, o ktorom bude rozhodovať košická prokuratúra.
Podľa doteraz zistených skutočností mal obvinený navštíviť najmenej osem rôznych prevádzok, kde sa zameriaval najmä na finančnú hotovosť a hodnotné predmety. V niekoľkých prípadoch sa do objektov dostal násilím, pričom poškodil zariadenie, ako napríklad dvere, zámky či iné zabezpečovacie prvky.
„Poškodením zariadení spôsobil rôznym poškodeným škodu v celkovej výške presahujúcej 1700 eur. Krádežou vecí a finančnej hotovosti z jednotlivých prevádzok vznikla ďalšia škoda vo výške takmer 2400 eur. Celková spôsobená škoda tak dosiahla viac ako 4000 eur,“ uviedla hovorkyňa.
Na základe dôkaznej situácie, ako aj toho, že muž bol v predchádzajúcich 24 mesiacoch odsúdený, vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície vzniesol voči mužovi obvinenie pre pokračovací prečin krádeže v súbehu s prečinom poškodzovania cudzej veci. Zároveň bol spracovaný a podaný návrh na podanie obžaloby, o ktorom bude rozhodovať košická prokuratúra.
Podľa doteraz zistených skutočností mal obvinený navštíviť najmenej osem rôznych prevádzok, kde sa zameriaval najmä na finančnú hotovosť a hodnotné predmety. V niekoľkých prípadoch sa do objektov dostal násilím, pričom poškodil zariadenie, ako napríklad dvere, zámky či iné zabezpečovacie prvky.
„Poškodením zariadení spôsobil rôznym poškodeným škodu v celkovej výške presahujúcej 1700 eur. Krádežou vecí a finančnej hotovosti z jednotlivých prevádzok vznikla ďalšia škoda vo výške takmer 2400 eur. Celková spôsobená škoda tak dosiahla viac ako 4000 eur,“ uviedla hovorkyňa.