Z oslavy sa COVID-19 rozšíril na Úrad TTSK a do siete občerstvenia

Trnava 21. augusta (TASR) – Medzi 17 pozitívne testovanými na ochorenie COVID-19 zo štvrtka (20. 8.) v okrese Trnava boli aj účastníci jednej rodinnej oslavy. Pozitívny test mala tiež zamestnankyňa Úradu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK), ktorú regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) identifikoval ako kontakt kontaktu pozitívne testovanej osoby, s ktorou sa zúčastnila na oslave. Informoval o tom Úrad TTSK.



Ďalšími pozitívne testovanými z rovnakej akcie boli traja zamestnanci siete rýchleho občerstvenia.



Úrad TTSK prikázal z preventívnych dôvodov prácu na doma zamestnancom, ktorí s touto zamestnankyňou prišli do styku. Následne boli aj oni otestovaní a umiestnení do domácej karantény na 14 dní. V budove Úradu TTSK sú dočasne obmedzené návštevy verejnosti. Platia epidemiologické opatrenia a zamestnancom pri príchode do práce merajú teplotu a zvažujú sa ďalšie opatrenia po doručení výsledkov testov ďalších zamestnancov. Úrad TTSK v prijímaní opatrení postupuje v spolupráci a podľa pokynov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave.



Sieť rýchleho občerstvenia zatvorila v piatok obe svoje prevádzky v Trnave, v priestoroch je nariadená komplexná dezinfekcia. Zamestnanci sa podrobia podľa PR supervízorky pre McDonald's na Slovensku Lucie Poláčekovej testovaniu na ochorenie COVID-19 a zotrvávajú v povinnej karanténe. "V prevádzkach dodržiavame prísne hygienické nariadenia, snažíme sa ísť príkladom," uviedla pre TASR. Zamestnanci musia používať ochranné pomôcky, všetky priestory reštaurácií sa pravidelne dezinfikujú.