Z parkoviska pred obecným úradom v Beluši bude centrum s pešou zónou

Beluša 26. augusta (TASR) – Parkovisko pred obecným úradom v obci Beluša v Púchovskom okrese sa zmení na atraktívne centrum obce s pešou zónou. Informoval o tom starosta Beluše Ján Prekop.



Projekt Vodozádržné opatrenia v obci Beluša zahŕňa realizáciu opatrení, ktoré zachytávajú zrážkovú vodu s cieľom zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy.



"Ide o najväčší projekt, ktorý sa bude v obci Beluša realizovať a veľmi sa tešíme, že obec bola v tejto výzve úspešná. Obec dostala začiatkom júla 2022 pozitívnu správu o pridelení nenávratného finančného príspevku vo výške 665.159 eur, pričom výška sa bude upravovať podľa uzatvorenej zmluvy so zhotoviteľom," informoval Prekop.



Realizácia sa dotkne plochy o veľkosti takmer 8500 štvorcových metrov pred obecným úradom a pred budovou bývalej školskej jedálne. Predpoklad začatia prác je koniec roka 2022, ukončiť by ich mali v budúcom roku.



"Asfaltové nepriepustné povrchy budú nahradené za priepustné povrchy s vodozádržnou funkciou alebo za plochy s verejnou zeleňou s funkčnou vegetáciou. V dnešnej dobe enormného sucha, prípadne prívalových dažďov, je nevyhnutné realizovať takéto opatrenia. Navyše, pôjde o estetický a praktický zásah do priestranstva, ktoré budú môcť naši občania i návštevníci využívať ako miesto pre stretávanie sa, oddych a spoločenské vyžitie," pripomenul prednosta obecného úradu Patrik Štrbák.