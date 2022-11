Z participatívneho rozpočtu MČ Dargovských hrdinov časť prerozdelia

Košice 14. novembra (TASR) - Spolu 24.000 eur prerozdelí košická mestská časť (MČ) Dargovských hrdinov na projekty v rámci participatívneho rozpočtu. Obyvatelia tejto MČ či tunajšie občianske združenia môžu svoje projekty predkladať do konca mesiaca. Zrealizované majú byť v budúcom roku. Samospráva o tom informuje na svojej webovej stránke.



Výška rozpočtu jedného projektu môže byť maximálne 8000 eur. "V jednom ročníku participatívneho rozpočtovania môže oprávnený subjekt podať do súťaže iba jeden projekt," pripomína MČ. Okrem iného musia mať projekty verejnoprospešný charakter a musia byť k dispozícii všetkým obyvateľom MČ. Hlasovanie o nich bude prebiehať od 12. decembra do 20. januára 2023.



"MČ v rámci každého ročníka participatívneho rozpočtu zrealizuje projekty, ktoré získali v hlasovaní najvyšší počet hlasov, v zostupnom poradí až do vyčerpania celkového objemu finančných prostriedkov schváleného participatívneho rozpočtu," uvádza s tým, že nevyčerpané finančné prostriedky sú neprenosné do ďalších ročníkov.



Bližšie informácie týkajúce sa výzvy na predkladanie projektov sú zverejnené na webovej stránke MČ.