Z participatívneho rozpočtu podporí Detva dve spoločenské podujatia

Detva 10. júna (TASR) - Z participatívneho rozpočtu 2025 podporí mesto Detva dve spoločenské podujatia. Sú to detský folklórny festival a náučný chodník pod Poľanou. TASR o tom informoval hovorca mesta Milan Suja s tým, že tento rok na tieto účely vyčlenili 10.000 eur.



Dodal, že v tomto ročníku prišli samospráve dve žiadosti o podporu. Občianske združenie detský folklórny súbor Ratolesť predložilo projekt s názvom Hrajte nám husličky. Zameral sa na podporu detského folklórneho festivalu, ktorý sa uskutočnil 7. júna v amfiteátri. Cieľom projektu bolo zachovávanie folklórnych tradícií Podpoľania a vytváranie priestoru pre prezentáciu talentovaných detí. Na tento projekt bola suma vyše 4600 eur.



Ako ďalej uviedol, občianske združenie Skliarovo pripravuje projekt s názvom Náučný chodník pod Melichovou skalou. Podľa hovorcu ho plánujú uskutočniť v auguste tohto roka. Chodník má priblížiť prírodné bohatstvo pod Poľanou a rozvíjať pohybové i vedomostné aktivity detí. Projekt zahŕňa interaktívne úlohy, športové súťaže, občerstvenie a odmeny pre účastníkov. Výška podpory je 4000 eur.



Vlani sa víťazom stal park na trávenie voľného času pre majiteľov psov. Kolektív milovníkov zvierat získal sumu 5000 eur. Projekt podľa žiadosti naplánovali na ploche pri zimnom štadióne.



Participatívny rozpočet sa zameriava na podporu občianskeho aktivizmu obyvateľov mesta a uskutočnenie projektov. Zamerané však musia byť aspoň na jednu z vopred určených oblastí. Sú to napríklad obnova verejných priestranstiev vrátane inklúzie marginalizovaných skupín i rozvoj komunít a susedských vzťahov. Výška podpory jedného projektu je maximálne 5000 eur. „Cieľom je zapojiť verejnosť do rozhodovania v rámci procesov mesta, podporiť budovanie identity i koncept udržateľnej spoločnosti,“ vysvetľuje samospráva s tým, že rozpočet spustili v roku 2023.