Z participatívneho rozpočtu podporili v Novej Bani tri projekty

Nová Baňa 24. júna (TASR) - Mesto Nová Baňa podporilo v tomto roku zo svojho participatívneho rozpočtu tri projekty. Lenka Šubová z novobanského mestského úradu priblížila, že mesto dáva možnosť obyvateľom a komunitám, žijúcim na jeho území, zapojiť sa do verejného života zásluhou finančného príspevku štvrtý rok.



"Hlavným cieľom participatívneho rozpočtu je, že v rámci všetkých podaných žiadostí sa snažíme vyhovieť každej žiadosti, tak sa nám to podarilo za celé štyri roky," poznamenala pre TASR s tým, že každý rok ide o rôznorodé žiadosti.



Tento rok evidovali podľa nej celkom tri žiadosti, všetky aj podporili. Išlo o projekt farebného schodiska podporeného sumou 600 eur, ktoré realizovalo miestne gymnázium. Fotovýstavu 150. výročie Zvoničky, ktorá sa bude konať v septembri, podporilo mesto sumou 1000 eur. Detské ihrisko Oliva, kde pribudnú nové detské prvky, získalo 2500 eur.



Ako vysvetlila Šubová, participatívny rozpočet má svoje pravidlá schválené mestským zastupiteľstvom (MsZ). Podávanie žiadostí prebieha od januára do marca daného roka, následne sa uskutoční vyhodnotenie, schválenie MsZ a uzatvorenie zmlúv.



V mestskom rozpočte doteraz vždy vyčlenili na participatívny rozpočet celkom 5000 eur. Podľa Šubovej táto suma môže, ale aj nemusí byť celá prerozdelená, zostatok mesto použije na iné verejné účely. V budúcom roku však bude podľa nej participatívny rozpočet riešený inou formou, a to prostredníctvom dotácií na komunitné projekty.