Z päťmiliónového úveru v Martine zmodernizujú verejné osvetlenie

Martin 21. augusta (TASR) - Verejné osvetlenie v Martine obnovia za päť miliónov eur z úveru od Environmentálneho fondu. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa mesta Zuzana Kalmanová s tým, že o tom uplynulý týždeň rozhodlo martinské mestské zastupiteľstvo.



"Modernizácia verejného osvetlenia bude pozostávať z výmeny vyše 5600 svietidiel a doplnenia 280 svietidiel. Celkom 225 svietidiel ostane pôvodných bez zmeny. V piatich prípadoch bude nutné v trase existujúceho verejného osvetlenia doplniť stĺp na osvetlenie priechodu pre chodcov," priblížila hovorkyňa.



Dodala, že vo vybraných nočných hodinách bude po modernizácii možné dosiahnuť ďalšiu úsporu, a to reguláciou intenzity osvetlenia. Hovorkyňa vysvetlila, že svietidlá budú meniť na existujúcich stožiaroch verejného osvetlenia a betónových stožiaroch distribučnej siete. "Celkovo tak mesto po modernizácii v prvej etape môže dosiahnuť až 65 percent úspory spotreby elektrickej energie oproti súčasnému stavu sústavy verejného osvetlenia bez regulácie," zhodnotila.



Splatnosť úveru je 20 rokov. Predpokladaná doba rekonštrukcie je do 270 dní.