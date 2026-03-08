< sekcia Regióny
Z podnetu mladých ľudí vznikla v Galante Mestská obývačka
Mestská obývačka je umiestnená v priestoroch Centra voľného času Spektrum Galanta v areáli Základnej školy na Štefánikovej ulici.
Autor TASR
Galanta 8. marca (TASR) - V Galante vznikla nová Mestská obývačka. Jej zriadenie iniciovali členovia a podporovatelia Parlamentu mládeže mesta Galanta. Radnica projekt finančne podporila z participatívneho rozpočtu mesta, informoval magistrát.
Mestská obývačka je umiestnená v priestoroch Centra voľného času Spektrum Galanta v areáli Základnej školy na Štefánikovej ulici. Podnet na jej zriadenie dali mladí obyvatelia mesta, ktorí poukazovali na potrebu vytvorenia nových priestorov na stretávanie sa.
Miestnosť je vybavená televízorom, hernou konzolou, kuchynkou, písacím stolom, gaučom či stolným futbalom. Cieľom projektu je poskytnúť kvalitný priestor na oddych, zábavu, vzdelávanie, diskusiu, workshopy či kurzy pre mládež v meste Galanta.
