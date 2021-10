Z pokusu o krádež katalyzátora z auta obvinila dvoch Rumunov

Košice 8. októbra (TASR) – Dvoch občanov Rumunska vo veku 20 a 50 rokov obvinila polícia z trestného činu krádeže v štádiu pokusu v súbehu s prečinom poškodzovania cudzej veci spáchaného formou spolupáchateľstva. Policajti dvojicu vyrušili v stredu (6. 10.) v skorých ranných hodinách na jednom z parkovísk v košickej mestskej časti Západ, keď sa snažili zo zaparkovaného vozidla zn. BMW odpíliť katalyzátor. Informovala o tom v piatok košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.



Na zvláštne zvuky upozornil políciu okoloidúci cyklista, ktorý zavolal na tiesňovú linku 158. Podľa vyšetrovania mladší z obvinených pomocou zdviháku auto zodvihol zo zeme a elektrickou pílou sa snažil odpíliť katalyzátor. „Starší z obvinených sedel v neďaleko odstavenom vozidle zn. Ford Mondeo, v ktorom ako šofér čakal na svojho 'kolegu'. Keď policajti dorazili na miesto, mladší sa dal na útek, no po pár metroch ho policajti dobehli a obmedzili na osobnej slobode. Staršieho cudzinca obmedzili na osobnej slobode vo vozidle,“ uviedla Mésarová.



Obvinených umiestnili do cely policajného zaistenia s podnetom na ich väzobné stíhanie. Po dokázaní viny im za tieto skutky hrozí trest odňatia slobody až na dva roky. „Polícia zároveň preveruje, či obvinení cudzinci majú 'na rováši' aj ďalšie podobné prípady, na ktorých košickí policajti aktívne pracujú,“ dodala hovorkyňa.



Polícia v tomto roku zaznamenala na území Košíc viacero obdobných prípadov. V uplynulých dňoch vzniesla obvinenie za prečin krádeže voči piatim osobám vo veku od 21 do 25 rokov, ktorí mali podľa doterajšieho vyšetrovania ukradnúť katalyzátory z ôsmich vozidiel. Dvaja z nich sú tiež podozriví v iných štyroch prípadoch, ktoré polícia realizuje ako priestupky. Ďalších dvoch podozrivých z priestupku už prejednáva Okresný úrad Košice po vykonanom objasňovaní polície. „Dôvodne podozrivých z viacerých krádeží katalyzátorov z áut na vrakoviskách je desať osôb, pričom v súčasnosti sú vykonávané úkony smerujúce k vzneseniu obvinenia týmto osobám,“ dodala Mésarová.