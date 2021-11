Z pokusu o vraždu v martinskom byte obvinili 17-ročného mladistvého

Martin 10. novembra (TASR) - Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Žiline obvinil 17-ročného mladistvého z trestného činu vraždy v štádiu pokusu. Podľa krajského policajného hovorcu Radka Moravčíka mal obvinený v utorok (9. 11.) v martinskom byte nožom dvakrát bodnúť do oblasti hrudníka 23-ročného muža.



"Napadnutý muž utrpel vážne, život ohrozujúce zranenia, s ktorými ho previezli do nemocnice. Počas dokumentovania skutku zaistili nôž, ktorý bude zaslaný na expertízne skúmanie," povedal Moravčík.



Doplnil, že vyšetrovateľ PZ spracuje podnet na návrh na vzatie obvineného mladistvého do väzby. "Ďalšie okolnosti prípadu sú predmetom vyšetrovania," dodal krajský policajný hovorca.