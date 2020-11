Z pokusu vraždy obvinili mladíka, ktorý svojho otca bodol nožom

Košice 2. novembra (TASR) – Z pokusu vraždy obvinila polícia 24-ročného muža. V jednom z rodinných domov v obci Vyšná Kamenica v okrese Košice-okolie podľa nej svojho otca viackrát bodol nožom. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Jana Mésarová.



„Podľa doterajšieho vyšetrovania obvinený muž v piatok (30. 10.) v nočných hodinách po predchádzajúcej hádke a fyzickej potýčke so svojím 46-ročným otcom sa ho pokúsil usmrtiť. Svojho otca, ktorému spôsobil ťažké zranenia, kuchynským nožom viackrát bodol do oblasti brucha a hrudníka,“ uviedla.



Mladíka z okresu Košice-okolie obmedzili na osobnej slobode na mieste činu po spáchaní skutku a umiestnili ho do cely policajného zaistenia. „Krajský vyšetrovateľ spracoval podnet na vzatie obvineného muža do väzby a vyšetrovací spis s podnetom na väzobné stíhanie predložil prokurátorovi Krajskej prokuratúry v Košiciach,“ dodala Mésarová.



Za tento skutok, spáchaný na chránenej osobe a v čase vyhláseného núdzového stavu na Slovensku, mu hrozí trest odňatia slobody na 25 rokov alebo trest odňatia slobody na doživotie.