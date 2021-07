Z Popradu na Štrbské pleso bude premávať letný turistický spoj

Prešov 14. júla (TASR) - Turisti budú mať po novom ďalšiu možnosť, ako sa dostať z Popradu na Štrbské pleso. Prešovský samosprávny kraj (PSK) zavádza od štvrtka (15. 7.) nové letné autobusové spojenie. Autobusy budú premávať na trase Poprad – Svit – Štrba – Štrbské pleso každý deň od pondelka do nedele každú hodinu. TASR o tom informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.



"Z Popradu odchádza prvý spoj o 7.00 h, posledný o 19.00 h, späť zo Štrbského plesa pôjde prvý spoj o 7.55 h, posledný o 19.55 h. Cieľom tejto novinky je znižovať počet áut vo Vysokých Tatrách a využívať systém P+R (park and ride), teda odparkovať auto a pokračovať autobusom. Samospráva chce tiež odbremeniť turistov od hľadania parkoviska v Tatrách," uviedla Heilová.



Spoje podľa jej slov zároveň dopĺňajú zubačku a tvoria spoločne hustejšiu dopravnú obsluhu, umožňujú cestujúcim z vlakov, ktorí vystupujú v Štrbe, respektíve Poprade plynulo pokračovať do Vysokých Tatier, aj keď dôjde k meškaniu vlakov. Turisti môžu spoje využiť od štvrtka do 15. októbra.



Ako ďalej povedala Heilová, kraj posilnil spoje aj na trase Prešov – Poprad, a to s odchodom z Prešova o 4.30 h, 11.30 h a 12.30 h. Z Popradu majú doplnené spoje odchod o 9.40 h, 14.30 h a 21.30 h.



"Autobusy sú vedené po diaľnici a zastavujú na zastávkach Prešov, Prešov – Levočská – Široké Obecný úrad – Spišské Podhradie, námestie – Levoča – Poprad," dodala Heilová.