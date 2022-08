Z púchovského sídliska stiahli červené nádoby na zber kovového odpadu

Púchov 29. augusta (TASR) – Podnik technických služieb mesta (PTSM) Púchov stiahol zo sídliska Sedlište červené odpadové nádoby na zber kovov. Dôvodom je zavedenie systému zálohovania plechových obalov začiatkom tohto roka. Informovala o tom Natália Janíčková z púchovskej radnice.



"Vzhľadom na nedávne zavedenie zálohového systému plechoviek klesla do značnej miery vyťaženosť týchto odpadových nádob. Ich vývoz osobitným vozidlom bol neefektívny aj z dôvodu konečného dotrieďovania s plastovým odpadom v separačnej hale PTSM," doplnila Janíčková.



Kovové, hliníkové obaly, alobal, plechovky (stlačené), konzervy a iné kovové výrobky môžu podľa nej občania triediť spoločne s plastmi a tetrapakmi do žltých odpadových nádob tak, ako to je zavedené v ostatných častiach mesta.