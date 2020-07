Z Rakúska sa cez Cyklomost slobody pokúšal prejsť kamión

Bratislava 1. júla (TASR) – Po Cyklomoste slobody v bratislavskej Devínskej Novej Vsi, ktorý je určený len pre chodcov a cyklistov, sa v stredu ráno pokúšal prejsť v smere z Rakúska kamión. Pre zábrany sa mu to však nepodarilo. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti, kde zverejnila i videozáznam.



"Prípadom sa už zaoberá príslušný útvar Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave IV, ktorý vec vyšetruje ako podozrenie zo spáchania trestného činu všeobecného ohrozenia z nedbanlivosti," uvádza polícia.



O udalosti informuje na sociálnej sieti aj starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír. "Dnes sme zaznamenali cez dohľadové centrum tento prípad všeobecného ohrozenia, z rakúskej strany prešlo nákladné vozidlo so slovenským EČV smerom do Devínskej Novej Vsi. Podali sme trestné oznámenie na páchateľa," konštatuje Krajčír.