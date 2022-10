Z reklamného banneru Banskobystrického kraja ušili ženy 55 tašiek

Banská Bystrica 13. októbra (TASR) – Reklamný banner Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý tri roky visel na bigboarde pri rýchlostnej ceste pred Žiarom nad Hronom, dostal nové využitie. Vzniklo z neho 55 kusov originálnych tašiek či ruksakov, ktoré ušili ženy, prevažne matky v neľahkej životnej situácii. TASR o tom vo štvrtok informovala Zuzana Jóbová, manažérka Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus.



"Nezisková organizácia Dorka Bags pomáha rodinám v núdzi nájsť si svoje miesto v spoločnosti a postaviť sa opäť na vlastné nohy. Ženy šijú v jej dielni praktické tašky z použitej reklamnej "banneroviny", ktorá by inak končila na smetisku. Vďaka tomu sa zaraďujú do pracovného procesu a získavajú stabilný príjem. Verejnosť môže kúpou týchto produktov podporiť ich štart do lepšej životnej etapy," priblížila Jóbová. Ich banner niesol posolstvo "Za horami, za dolami, objav Banskobystrický kraj" a nachádzalo sa na ňom pestré logo, ktoré tvorí päť farebných objektov.



"Pre človeka v zložitej životnej situácii môže byť extrémne náročné nájsť si stabilné zamestnanie. Hľadali sme spôsob, ako pomôcť našim klientkam vytvoriť si stabilný príjem. Šitie tašiek sa ukázalo ako skvelý a pomerne jednoduchý nápad," konštatovala Petra Nagyová z neziskovej organizácie.



Projekt vznikol v roku 2007 a odvtedy vyrábajú tašky a rôzne doplnky z reklamnej "banneroviny" mnohých spoločností. "Ženy, ktoré u nás šijú tašky, nepotrebujú predchádzajúcu skúsenosť so šitím, celým procesom ich odborne vedieme," dodala Nagyová.