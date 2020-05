Z rodinnoprávnej agendy riešia súdy tú, ktorá neznesie odklad

Prešov 14. mája (TASR) – V rámci rodinnoprávnych sporov riešia súdy na východe Slovenska v súvislosti s aktuálnou situáciou spôsobenou pandémiou nového koronavírusu tie agendy, ktoré neznesú odklad. Sú nimi najmä styk maloletých detí s rodičmi a tiež návrhy na zníženie výživného. Vyplýva to z informácií, ktoré pre TASR poskytla hovorkyňa Krajského súdu (KS) v Prešove Ivana Petrufová v súvislosti s nedávnou videokonferenciu v rámci projektu takzvaného Cochemského modelu v súdnych konaniach v rodinnoprávnych veciach.



"Okresné súdy v týchto dňoch prejednávajú aj návrhy vyvolané mimoriadnou situáciou, a to najmä súvisiace so stykom maloletých detí s rodičmi. Pribúdajú tiež návrhy na zníženie výživného pre stratu príjmu rodiča v dôsledku mimoriadnych opatrení v súvislosti s ochranou zdravia a eliminovaním možných rizík prípadného šírenia choroby COVID-19," uviedla Petrufová s tým, že rozhodnutia v týchto veciach riešia súdy najmä formou neodkladných opatrení.



"Pri prebiehajúcich pojednávaniach sú dodržiavané bezpečnostné odstupy, zabezpečené ochranné pomôcky a účastníkom sú súdom včas doručované spolu s predvolaním inštrukcie o mimoriadnych podmienkach, za ktorých pojednávanie, respektíve neformálne stretnutie bude prebiehať, pričom je na zvážení účastníkov, najmä rodičov, či sa na pojednávaní, respektíve neformálnom stretnutia zúčastnia," priblížila Petrufová spôsob, akým súdy jednania počas pandémie realizujú.



Ako hovorkyňa doplnila, vďaka spolupráci s Fakultou výrobných technológií v Prešove Technickej univerzity v Košiciach zabezpečil KS v Prešove v záujme ochrany zdravia všetkých na rodinnoprávnej agende zúčastnených sudcov, koordinátorov a psychologičiek 36 kusov ochranných štítov.



Na videokonferencii sa zúčastnili predsedníčka KS v Prešove, predsedníčky odvolacieho špecializovaného rodinnoprávneho senátu KS, sudcovia šiestich okresných súdov Prešovského kraja, ktoré vybavujú rodinnoprávnu agendu takzvaným Cochemským modelom, psychologička KS a tiež koordinátori projektu.