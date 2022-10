Z. Rosina: Trnava má všetko, čo má mesto spĺňať

Trnava 18. októbra (TASR) - Kandidát na primátora Trnavy 52-ročný podnikateľ Zdenko Rosina kandiduje za stranu Národná koalícia/Nezávislí kandidáti. Rozhovor s Rosinom je súčasťou seriálu rozhovorov s kandidátmi na primátora mesta Trnava.











-Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post primátora mesta?-



Profesijne som prešiel štátnou správou i súkromným sektorom. K rozhodnutiu zaujímať sa o post primátora mesta Trnava predchádzali viaceré skutočnosti, ktoré ovplyvňujú životy obyvateľov mesta Trnava, ale aj z blízkeho okolia.





-V akom stave sa podľa vás nachádza mesto Trnava, aké najväčšie pozitíva i negatíva v ňom aktuálne vnímate?-



Uvedomujem si, že mesto Trnava prešlo za posledných 30 rokov veľkou rekonštrukciou, modernizáciou, čo prispelo k zlepšeniu životnej úrovne občanov v širokej škále poskytovaných služieb, podujatí a rozvoja. Preto vnímam mesto ako skvelú príležitosť, kde môže občan oddychovať, relaxovať a rekreovať na miestach tomu určených a jemu vyhovujúcich. To isté sa týka aj podnikateľského prostredia, ktoré sa spolupodieľa na kvalite ponúkaných služieb.



Som toho názoru, že mesto Trnava má všetko, čo má mesto spĺňať. Teraz je na čase tieto benefity mesta už len využívať a začať zdokonaľovať to, čo je na dnešnú dobu potrebné. Viac sa zamerať na kvalitu medziľudských vzťahov, komunikáciu a potreby občanov a taktiež dohliadať na dodržiavanie zákonností v postoji k občanovi.





-Akým problémom mesto čelí, aké výzvy ho čakajú a ako na ne chcete reflektovať?-



Myslím si, že v dnešnej dobe sú a budú mestá vystavené nepredvídateľným situáciám, ktoré sa len veľmi ťažko dajú predpokladať. Ale mesto musí reagovať operatívne, napríklad na možnosť hrozby zvýšenia životných nákladov a k tomu flexibilne prispôsobovať zámery a rozhodnutia, ktoré by chcelo realizovať. V konečnom dôsledku by malo mesto mať úlohu podpory a ochrany občanov, ktorí sa dostanú do ťažkých životných situácií, ktoré sami nebudú vedieť zvládať. Tými problémami môžu byť napríklad nedostatok pitnej vody, základných potravín, absencia dodávok energií, doprava, nefunkčnosť zdravotníctva a podobne.





-Aké sú priority vášho programu, čo chcete v Trnave zmeniť, akým oblastiam sa prioritne štyri roky venovať, prípadne na čo nadviazať?-



Z uvedených dôvodov je prioritne potrebné myslieť dopredu a začať pripravovať projekty na samostatnosť a sebestačnosť mesta v širokej škále základných potrieb. A následne popri tom riešiť parkovanie, čo je jeho dlhodobý problém a za týmto nasleduje výstavba a jej nedoriešené infraštruktúry, ďalej pitná voda a iné.





-Kandidujete ako jednotlivec alebo máte okolo seba tím spolupracovníkov? Prečo tak postupujete?-



Národná koalícia je stranou občanov Slovenskej republiky, ktorí vyznávajú princípy demokracie, spravodlivosti a právneho štátu. Politika strany stojí na troch základných, historicky overených pilieroch, národnom, sociálnom a kresťanskom. Politika strany zároveň rešpektuje rôznorodosť vierovyznania, opodstatnené práva národnostných, etnických a ďalších menšín. Cieľom politickej činnosti strany je napomáhať rozvoju regiónov, jednotlivých obcí a komunít, posilňovaniu miestnych a regionálnych samospráv a vytváranie podmienok na ich spoluprácu nielen vo vnútri štátu, ale aj v medzinárodnej spolupráci.





Na post primátora Trnavy kandidujú okrem Rosinu ako nezávislí súčasný primátor Peter Bročka, Branislav Baroš a Matej Lančarič, za SaS, Sme rodina, ODS a Šanca Marián Galbavý.