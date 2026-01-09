< sekcia Regióny
Z rozpočtu Trnavského kraja získalo podporu 32 projektov
Trnavský samosprávny kraj (TTSK) uzavrel siedmy ročník krajského participatívneho rozpočtu, v ktorom rozdelil 150. 000 eur.
Autor TASR
Trnava 9. januára (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) uzavrel siedmy ročník krajského participatívneho rozpočtu, v ktorom rozdelil 150.000 eur. Finančnú podporu získalo 32 projektov. Ročník potvrdil rastúci záujem verejnosti o aktívne zapájanie sa do spolurozhodovania. Celkovo sa prihlásilo 92 projektov, do verejného hlasovania bolo napokon záväzne predložených 83 projektových zámerov. TASR o tom informovali z odboru komunikácie TTSK.
Polovica podporených projektov získala finančnú podporu po prvý raz, čo kraj označil za míľnik v doterajšom fungovaní tohto nástroja. „Siedmy ročník sa stal opäť úspešným, čoho dôkazom je viac ako 66-tisíc platných hlasov,“ uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič. Najviac projektov bolo podporených v okrese Dunajská Streda v počte osem. Nasledoval okres Trnava so siedmimi projektmi a okres Galanta s piatimi. V okrese Senica boli podporené štyri projekty, v Hlohovci a Piešťanoch po tri a v Skalici dva projekty.
Najviac hlasov získali dobrovoľní hasiči zo Šamorína v okrese Dunajská Streda s počtom 2323, 1485 hlasov získal RoniRun Club v okrese Galanta, občianske združenie (OZ) Mieru Sláva v okrese Hlohovec získalo 1151 hlasov či projekt Úsmev pre druhých v okrese Piešťany, ktorý oslovil 861 hlasujúcich. V okrese Senica zaznamenali zhodne po 1464 hlasov dva projekty - OZ Opravme hrady a detský folklórny súbor Juránek. V Skalici získalo najviac hlasov OZ Endy dance group s počtom 1387 hlasov a v okrese Trnava bodoval projekt Telovýchovná Jednota Iskra Horné Orešany s 1796 hlasmi.
