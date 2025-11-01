< sekcia Regióny
Z rozprávky do rozprávky láka novou čarodejníckou miestnosťou
Autor TASR
Nemecká 1. novembra (TASR) - Zážitkovo-interaktívna expozícia Z rozprávky do rozprávky v obci Nemecká v Breznianskom okrese sa v týchto dňoch rozrástla o tretiu miestnosť, učebňu elixírov akoby vystrihnutú z čarodejníckeho sveta Harryho Pottera. TASR o tom informovala marketingová koordinátorka pre Oblastnú organizáciu cestovného ruchu (OOCR) Región Horehronie Žofia Koštialová.
Rozprávková expozícia v nevyužitých priestoroch bývalej obecnej školy ponúka každému návštevníkovi možnosť stať sa hlavným hrdinom a priamo vytvárať vlastný príbeh. Prvá časť projektu predstavuje čarovný les plný tajomných bytostí a magických rastlín. Druhá záujemcov zavedie k strážcovi pokladu, mohutnému drakovi.
„Umelci začali pracovať na tretej rozprávkovej miestnosti od marca. Musela prejsť rozsiahlou rekonštrukciou. Samotnej inštalácii interiérových prvkov a kulís z polystyrénu, laminátu, spracovanej kameniny, ako aj nasvieteniu a nazvučeniu miestnosti predchádzala kompletná príprava priestorov od ich vyčistenia, cez vyliatie podlahy až po tematické vymaľovanie stien,“ priblížila výkonná riaditeľka OOCR Región Horehronie Petra Ridzoňová Hlásniková.
Novovybudovaná miestnosť vtiahne ľudí každého veku priamo za hradné múry Rokfortu, čím sa aspoň na malú chvíľu stanú čarodejníkmi. Dominantou priestoru je obrovský kamenný krb s praskajúcim ohňom, po stranách ktorého sa nachádzajú police plné flakónov a tajomných ingrediencií. Uprostred je bublajúci kotlík so stúpajúcou parou meniacou farby. Úlohou pre návštevníkov je nájsť skrytý kľúč vedúci do tajomného priestoru, kde sa ukrýva tzv. triediaci klobúk.
Zámer v celkovej výške 10.000 eur podporila Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) cez členský príspevok v OOCR Región Horehronie vo výške 7000 eur. Obec Nemecká prispela sumou 3000 eur.
„Postupné vytváranie rozprávkových miestností v Nemeckej určite ocenia návštevníci regiónu. Celkovo témy rozprávok sú veľkým lákadlom pre rodiny s deťmi a atraktívne spracovanie z dielne umelcov dáva predpoklad, že budú vyhľadávaným miestom na mape výletov v našom kraji,“ konštatoval podpredseda BBSK Ján Beljak.
