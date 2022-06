Stavrovská: V DSS Zátišie v Osadnom nastali pozitívne zmeny

Bratislava/Osadné 28. júna (TASR) – V Domove sociálnych služieb (DSS) Zátišie v Osadnom v Sninskom okrese, kde došlo v závere minulého roka k požiaru s tragickými následkami, nastali v oblasti bezpečnosti klientov pozitívne zmeny. Myslí si to komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská, ktorá zariadenie v závere uplynulého týždňa navštívila. Naďalej je však presvedčená, že objekt ani jeho umiestnenie nie sú vhodné na aktuálne využitie.



Požiarne hlásiče sú podľa komisárky nainštalované v každej obytnej miestnosti v budove. Pozitívne vníma aj zníženie kapacity zariadenia zo 60 na 48 klientov. Ocenila tiež, že všetci imobilní pacienti sa už nachádzajú na prízemí, čo v prípade potreby uľahčí ich evakuáciu. Doplnila tiež, že zapájanie klientov zariadenia do bežného života zo strany zamestnancov je v DSS Zátišie v Osadnom vo viacerých prípadoch "inšpirujúce".



Stavrovská naďalej kritizuje dispozičné riešenie zariadenia s priechodnými izbami i jeho umiestnenie na okraji malej obce s obmedzeným signálom mobilných operátorov. "Priechodné izby sú nevhodné nielen z dôvodu ochrany súkromia klientov, ale sú aj veľkým rizikom pri požiaroch a iných živelných udalostiach, pretože dostať sa ku klientom ukrytým v izbe, do ktorej treba ísť cez niekoľko ďalších miestností, je oveľa ťažšie," povedala.



Zriaďovateľovi zariadenia Prešovskému samosprávnemu kraju (PSK) preto odporúča pokračovať v znižovaní kapacity DSS, aby sa priechodné izby odstránili, za potrebné tiež považuje dobudovať k zariadeniu modernejšie priestory.



"Časy, keď spoločnosť razila teóriu, že ľudí s mentálnym postihnutím treba ukryť pred zrakom verejnosti, sú už dávno minulosťou," uviedla k umiestneniu DSS, pričom pripomenula jeho ťažkú dostupnosť pre záchranné zložky. PSK by preto podľa nej mal zvážiť presťahovanie zariadenia do lepšie lokalizovaných, modernejších objektov bližšie k mestu, ako ho aj rozdeliť na viac menších zariadení.