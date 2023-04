Z Tatranských Zrubov do Nového Smokovca vedie nová cyklotrasa

Vysoké Tatry 20. apríla (TASR) - Z Tatranských Zrubov do Nového Smokovca vo Vysokých Tatrách vedie nový cyklistický chodník. Manažér kancelárie Miestnej akčnej skupiny (MAS) Pro Tatry Ladislav Sisák informoval, že na projekt sa im podarilo získať dotáciu 42.000 eur z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) a celkové náklady aj so spolufinancovaním mesta presiahli 75.000 eur.



"Pracovníci radnice sa výzvy chopili veľmi dobre, stihli termíny a vzniklo tak pekné a funkčné dielo," skonštatoval Sisák. Cyklochodník začali využívať ľudia od prvej chvíle, ako ho stavbári koncom marca dokončili. Okrem cyklistov sú to aj bežci, turisti či žiaci materskej školy v Novom Smokovci. Chodník podľa viceprimátorky mesta Alžbety Nedorostovej obľubujú aj dôchodcovia a rodiny s deťmi. "Tu pomáha jeho trojmetrová šírka, ktorú možno označiť za nadštandardnú. V zime zase poslúži na beh na lyžiach," dodala.



Investičný pracovník mesta Tibor Tarbaj doplnil, že ide o združenú komunikáciu pre cyklistov a chodcov. Jej dĺžka je takmer 1200 metrov. "Približne kilometer z nej má štrkový povrch, zvyšok od čerpacej stanice po železničnú zastávku Sibír zase asfaltový," priblížil. V Novom Smokovci pribudli tiež štyri stojany na bicykle a tri lavičky.



Sisák dodal, že cieľom chodníka je podporiť integráciu viacerých druhov dopravy, keďže sa začína pri autobusovej a električkovej zastávke v Tatranských Zruboch a v Novom Smokovci taktiež končí pri stanovištiach hromadnej dopravy. Bližšie informácie nájdu záujemcovia na webovej stránke MAS. Benefitom tejto trasy je podľa Sisáka prírodná scenéria, výhľad na Slavkovský štít i rastúci les. "Trasa je pekný a nerušivý technický prvok v tomto prostredí," zhodnotil. Aj z tohto dôvodu vybrali pre prevažnú časť cyklochodníka prírodný povrch cyklotrasy a nie asfaltový.



Na jeseň minulého roka pritom otvárali vo Vysokých Tatrách aj 8,7 kilometra dlhý úsek z Tatranskej Kotliny do Tatranskej Lomnice a v budovaní cyklotrás chcú pokračovať. "V gescii MAS v nastupujúcom programovacom období, žiaľ, končí program IROP, ktorý obsahoval výzvy, podporujúce stavbu cyklotrás. Program rozvoja vidieka, žiaľ, priamu dotačnú podporu cyklotrás neobsahujú. Podporujú ju však iné dotačné schémy, napríklad cezhraničný Interreg či program Prešovského samosprávneho kraja," priblížil Sisák možnosti čerpania externých zdrojov na výstavbu ďalších chodníkov.