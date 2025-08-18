< sekcia Regióny
Z technických príčin uzatvorili detský bazén na kúpalisku v Trenčíne
Po vyriešení technických problémov predpokladá mesto jeho otvorenie v piatok 22. augusta.
Autor TASR
Trenčín 18. augusta (TASR) - Detský bazén na letnom kúpalisku v rekreačnej oblasti Ostrov v Trenčíne je z technických príčin zatvorený. Informovala o tom radnica na svojej webovej stránke.
Detský bazén zatvorili v piatok (15. 8.), po vyriešení technických problémov predpokladá mesto jeho otvorenie v piatok 22. augusta.
„O otvorení bazéna budeme verejnosť informovať,“ doplnila trenčianska radnica.
