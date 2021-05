Z trnavského krízového fondu môžu podporiť aj ozdravný rez stromov

Trnava 2. mája (TASR) - Centrálny krízový fond (CKF) Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o príspevok na realizáciu opatrení na predchádzanie krízovým udalostiam. Spolu 76 členských obcí a miest, ktoré prispeli za rok 2021 do fondu, si môže prerozdeliť 150.000 eur.



"Z tohtoročnej výzvy chceme podporiť najmä aktivity zamerané na predchádzanie živelných udalostí, katastrof a kríz spôsobených zmenou klímy na území kraja. Aj týmto spôsobom dokážeme predísť škodám na majetku a zlepšiť život našich obyvateľov. Okrem členských obcí a miest do fondu pravidelne prispieva aj TTSK. Za tento rok sumou 83.000 eur," uviedol predseda Rady CKF a TTSK Jozef Viskupič. Novinkou pre tento rok je podľa neho možnosť použitia príspevku na ozdravný rez poškodených stromov, ktoré na základe dendrologického prieskumu ohrozujú zdravie a bezpečnosť na verejných priestranstvách.



Minimálna výška dotácie pre členské obce a mestá je 1000 eur a maximálna má byť 3000 eur. Termín na podávanie žiadostí je do 31. mája.



"Rada CKF na svojom zasadnutí (28.4.) schválila žiadosť obce Potônske Lúky v okrese Dunajská Streda o finančnú podporu vo výške 5000 eur na dobudovanie filtrov vody. V obci hodnota atrazínu v pitnej vode prekročila povolenú hranicu. Bolo potrebné konať rýchlo, je to príklad toho, že z fondu dokážeme promptne pomôcť. Podávame pomocnú ruku, keď miestne samosprávy nedokážu vzniknuté situácie riešiť z vlastného rozpočtu," doplnil Jozef Viskupič.



Fond vznikol v roku 2009 na základe Memoranda o partnerstve a spolupráci TTSK a regionálnych združení miest a obcí. Pre členské samosprávy predstavuje poistný nástroj, z ktorého môžu získať finančný príspevok na úhradu časti výdavkov spojených s odstraňovaním následkov prírodných pohrôm či nepredvídateľných udalostí. V rámci vyhlasovaných výziev je možné žiadať aj o príspevok na realizáciu preventívnych opatrení.