Z Trnavy do Brezovej pod Bradlom a Prietrže začne premávať cyklobus

Trnava 5. mája (TASR) - Už počas najbližšej soboty (7. 5.) začne premávať cyklobus na trase Trnava – Horné Orešany – Dobrá Voda – Piešťany – Vrbové – Brezová pod Bradlom – Prietrž a späť. TASR o tom informoval výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Záhorie Martin Lidaj.



Oproti minulému roku bude premávať na vynovenej trase. "Cyklisti sa odvezú až do Prietrže, odkiaľ môžu spoznávať krásy Chvojnickej či Myjavskej pahorkatiny. Tam sú k dispozícii tak cyklotrasy, ako aj značené turistické chodníky," uviedla manažérka rozvoja destinácie Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Trnavský kraj Petra Hencelová.



Cyklobus odvezie 24 cyklistov alebo peších turistov a 20 bicyklov. „S cyklobusmi sme začali minulý rok najmä z dôvodu, že sme si vypočuli cyklistické komunity a partnerské oblastné organizácie cestovného ruchu, ktoré po riešeniach dopravnej dostupnosti turisticky zaujímavých lokalít už roky volali," doplnila výkonná riaditeľka KOCR Trnavský kraj Agáta Mikulová.



Trasa vedie cez dva kraje – Trnavský a Trenčiansky - a mnohí cyklisti využijú práve návštevu rodného kraja Milana Rastislava Štefánika. "Mohyla na Bradle je jedným z najvyhľadávanejších turistických cieľov a Brezová pod Bradlom ponúka návštevníkom aj krásnu prírodu, množstvo kvalitných cyklotrás či múzeum významného slovenského architekta Dušana Samuela Jurkoviča. My mesto vnímame aj ako bránu medzi Záhorím a Kopanicami," doplnil výkonný riaditeľ OOCR Záhorie.



Prepojenie viacerých krajov hodnotí pozitívne aj samotná OOCR Záhorie. "Úlohou organizácie je nielen robiť propagáciu podujatí, ale aj ich zosúladiť na časovej osi, aby sa neprekrývali, a to niekedy treba robiť v nadregionálnom rozmere. Zvlášť v našej organizácii, ktorá má presah až do troch krajov. Okrem Trnavského a Bratislavského po vstupe Brezovej pod Bradlom pribudol do našej organizácie aj Trenčiansky kraj," doplnil predseda predstavenstva OOCR Záhorie Zdenko Čambal.