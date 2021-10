Z úcty k obetiam pandémie vysadili v Košiciach sedem líp

Košice 20. októbra (TASR) – Sedem spomienkových líp, ktoré majú pripomínať tragické následky pandémie nového koronavírusu, vysadila v spolupráci s občianskym združením (OZ) Skutočné obete Správa mestskej zelene (SMsZ) v Košiciach. TASR o tom informoval Peter Sasák zo SMsZ. Do projektu budovania Živých pietnych miest venovaných obetiam ochorenia COVID-19 sa tak Košice zapojili ako prvé mesto na východnom Slovensku.



Slávnostný ceremoniál sa uskutočnil v stredu formou pietneho aktu pri lipe pred budovou magistrátu, kde osadili aj pamätnú tabuľu. Ďalšie pietne miesta vznikli vo Feldovom parku v Starom Meste, v Parčíku Jozefa Psotku v mestskej časti (MČ) Juh, v Komenského parku v MČ Sever, ďalej v MČ Nad jazerom na Spišskom námestí, v MČ Dargovských hrdinov na Bielocerkevskej ulici a na Sídlisku Ťahanovce v Parku s fontánou - Americká trieda. "Ide o výsadbu najväčšieho počtu líp v jednom meste naraz," povedala Lenka Straková z OZ Skutočné obete, ktoré združuje a podporuje pozostalých. Výsadbu zabezpečila SMsZ, lipy sú z jej okrasnej škôlky v Bernátovciach.



OZ Skutočné obete odštartovalo projekt Živé pietne miesta koncom júna. Prvé lipy vysadili v Banskej Bystrici, v Žiline i Púchove. Ako OZ uviedlo, pokračovať budú v ďalších mestách, a to aj v budúcom roku. Lipy si vybrali aj preto, že patria k najmajestátnejším stromom v našich zemepisných šírkach. Dorastajú do výšky 30 metrov a dožívajú sa stoviek rokov. Lipa má tiež liečivé vlastnosti a používa sa práve pri ochorení dýchacích ciest.