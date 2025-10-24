< sekcia Regióny
Z ulíc Levíc odstránili 33 autovrakov
Samospráva začala s odstraňovaním nepojazdných motorových vozidiel v roku 2024.
Autor TASR
Levice 24. októbra (TASR) - Mesto Levice pokračuje v odstraňovaní autovrakov z ulíc mesta. Doteraz sa podarilo odstrániť 23 autovrakov, ďalších desať odstránili majitelia na vlastné náklady. Autovraky narušujú nielen estetický vzhľad mesta, no ohrozujú najmä životné prostredie, informovala radnica. Sekundárnym cieľom ich odstraňovania je uvoľnenie a sprístupnenie verejných priestranstiev, ktoré vraky zaberajú.
Samospráva začala s odstraňovaním nepojazdných motorových vozidiel v roku 2024. Poskytovateľom služby je spoločnosť Autovrakovisko so sídlom v Bernolákove. Odťahovanie vozidiel bude zabezpečovať podľa zmluvy do 31. decembra 2026 alebo do vyčerpania finančného limitu vo výške 10.000 eur bez DPH. Určené parkovisko prevádzkované poskytovateľom služby sa nachádza mimo okresu Levice.
Dlhodobo odstavené nepojazdné motorové vozidlá monitoruje mestská polícia. Prostredníctvom aplikácie Odkaz pre starostu nahlasujú dlhodobo odstavené vozidlá aj občania mesta.
Pred odstránením vozidla je potrebné vykonať legislatívne úkony podľa zákonných predpisov, ktoré majú stanovené lehoty. Oprávnenej osobe je doručená výzva na odstránenie vozidla. V prípade, že vozidlo neodstráni, bude následne odstránené poskytovateľom služby. O odstránení vozidla je vyhotovený protokol a fotodokumentácia. Náklady spojené s umiestnením vozidla na určené parkovisko je povinný uhradiť držiteľ motorového vozidla. Konanie je realizované v zmysle zákona o odpadoch a cestného zákona.
