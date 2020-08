Z ulíc Nitry zmizol po takmer troch rokoch sporov ďalší bigboard

Nitra 1. augusta (TASR) – Z ulíc Nitry zmizol po takmer troch rokoch sporov ďalší obrovský bilbord. Reklamná stavba typu bigboard na Bratislavskej ulici pri hypermarkete mala byť dočasná, na svojom mieste mala stáť len do konca roka 2017. „Vlastníkovi reklamnej stavby nebolo predĺžené povolenie z dôvodu jej umiestnenia v rozpore so záväznou časťou Územného plánu mesta Nitra,“ povedala Jana Remenárová, referentka pre reklamné stavby na nitrianskej radnici.



Mesto nariadilo majiteľovi stavby jej odstránenie. Trvalo to však dva a pol roka, počas ktorého vlastník využíval všetky právne prostriedky, aby obrovský reklamný pútač nemusel dať dole. Po vyčerpaní všetkých dostupných právnych prostriedkov vlastník dobrovoľne pristúpil k odstráneniu stavby, skonštatoval hovorca mesta Tomáš Holúbek.



Podobne dlho trvalo aj úsilie mesta o odstránenie bigboardu na Chrenovskej ulici. Podarilo sa to po takmer troch rokoch rôznych podaní a odvolávaní vlani v lete. „Takéto zdĺhavé konania sú pri všetkých reklamných stavbách, preto ich odstraňovanie toľko trvá. Berieme to ako úspech mesta, ak sa nám nakoniec podarí odstrániť stavby, ktoré tu podľa záväznej časti územného plánu nemajú byť umiestnené,“ povedal Anton Kondrla, referent urbanizmu a architektúry.



Mesto Nitra odstráni ročne približne stovku reklamných stavieb. V roku 2017 zmizlo z mesta 103 kusov reklamných stavieb, o rok neskôr ich odstránili 111. Vlani zmizlo z územia mesta 90 kusov reklamných stavieb a 40 kusov reklamných hranolov. Od začiatku tohto roka sa podarilo odstrániť už 55 reklamných stavieb. Reklamné stavby a reklamné hranoly odstránili ich vlastníci na vlastné náklady.